Aseguran que los padres de Clara Chía no quieren a Piqué

La relación entre Gerard Piqué y los padres de su novia Clara Chía Martí no marcha muy bien que digamos.

Así lo asegura Jordi Martín, el paparazzi español que se ha convertido en el gran dolor de cabeza p ara el ex futbolista y la joven catalana.

"La familia de Clara Chía no quiere a Gerard Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía", contó Martín a la revista mexicana TV Notas.