Así es el hombre que ha estado con Britney en los años más difíciles de su vida

Los últimos meses han sido complicados para Britney Spears, sin contar lo difícil que ha sido liberarse del yugo de su papá después de tantos años. Por fortuna, la Princesa del Pop, de 39 años, cuenta con el apoyo incondicional de su novio Sam Ashari, de 27. Este hombre iraní ha sido pieza fundamental para la cantante en los últimos cuatro años.



La intérprete de Toxic compartió una selfie de ambos con un emotivo mensaje para agradecer su apoyo, resaltar sus habilidades culinarias y, de paso, promoverlo como actor.







"¡No sólo este adorable 'imbécil' ha estado conmigo durante los años más difíciles de mi vida, sino que resulta ser un cocinero extremadamente bueno! ¡Franquicia Fast & Furious, no te pierdas a tu próxima estrella!", escribió Spears. Britney y Sam se conocieron en el set de Slumber Party en 2016.



En dicho video, el iraní interpretó al interés amoroso de la cantante. El bailarín y Spears salieron a cenar tras su primer ensayo y desde entonces, ella quedó encantada con él. En enero de 2017, Britney hizo oficial su noviazgo tras compartir una foto de ambos en Instagram y se volvieron inseparables.



Sam ha estado en las buenas, las malas y las peores al lado de Britney. En su primer aniversario, la intérprete le dedicó estas palabras: "¡He estado con este hombre durante más de un año… todos los días me inspira a ser una mejor persona y eso me ha sentir como la chica más afortunada del mundo!".