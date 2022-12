Así luce Taylor Momsen, la tierna niña de El Grinch, 22 años después de la película

El Grinch se estrenó en el 2000 , rompiendo con el dramatismo y sentimentalismo de las películas navideñas y, además, instalando un nombre para aquellas personas que no disfrutan como otras de las fiestas.

A Carrey no se le perdió el paso, pero de Taylor Momsen se supo poco más, pues aquella tierna niña ya no está dedicada al cine y se convirtió en la vocalista de una banda de rock pesado.

Taylor Michel Momsen tiene 29 años y canta en la banda The Pretty Reckess, originaria de Nueva York (EEUU). Obviamente, no hay más vestidos de franela o peluche, pues ahora la joven lleva un look gótico como demanda la escena roquera.