Así quedó el avión de Miley Cyrus tras recibir el impacto de un rayo

Miley Cyrus informó en sus redes sociales que, durante la madrugada de este miércoles, su avión fue sorprendido por una inesperada tormenta y fue impactado por un rayo. La aeronave hizo un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Alto Paraná.



El hecho ocurrió a cinco días del comentado concierto que la cantante estadounidense otorgó en el festival del Lollapalooza 2022 en Argentina.

La propia artista indicó que, desafortunadamente, no pudieron llegar a Paraguay. La visita de Cyrus a tierra paraguaya se debía dar para la segunda jornada del Asunciónico, cuya realización aún es una incógnita.



En el video publicado por Cyrus en sus redes se escucha el susto que se pegaron los ocupantes del avión al ver un relámpago.



To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN