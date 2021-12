Así se vivió la alfombra roja de la premiere de Spider-Man: No Way Home

Escucha esta nota aquí

La premiere mundial de Spider-Man: No Way Home se llevó a cabo en Los Ángeles en una noche copada de estrellas y superhéroes de Marvel. Los principales integrantes del reparto de la cinta de Jon Watts desfilaron por la alfombra roja del evento.





Tom Holland

El protagonista de “Spiderman: No way home”, el actor británico Tom Holland, se presentó en la premiere de su película.







Zendaya

La actriz Zendaya posa en la alfombra roja de la película “Spiderman: No way home”, donde interpreta a Michelle Jones “MJ”, novia y compañera de clase de Peter Parker.







Marisa Tomei

En junio pasado, la actriz Marisa Tomei confirmó que regresaría a “Spiderman: No way home” como May Parker, la tía de Peter Parker.







Benedict Cumberbatch

Benedic da vida al doctor Stephen Strange en “Spiderman: No way home”. A la avant premiere asistió junto a su esposa, la directora de teatro Sophie Hunter.







Willem Dafoe

El actor interpreta a Norman Osborn, más conocido como Duende Verde, en la nueva película de Sony Pictures y Marvel. El icónico villano apareció por primera vez en la película “Spider-Man” (2002).







Jamie Foxx

El antagonista de “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro” (2014) vuelve nuevamente a cargo de Jamie Foxx para esta nueva entrega de Marvel, protagonizada por Tom Holland.



Lea también Tendencias Primeras críticas de 'Spider-Man: No way home': calificada como la mejor del Universo Marvel La cinta protagonizada por Tom Holland se estrena este miércoles en Bolivia. Luego de su proyección en algunas premieres alrededor del mundo, las primeras críticas de la película no se han hecho esperar

​