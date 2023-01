'Avatar 2' sigue copando la taquilla norteamericana

"Avatar 2" lidera la taquilla norteamericana por quinta semana consecutiva con $us 31 millones en ingresos, según cifras provisionales divulgadas este domingo por la firma especializada Exhibitor Relations.



"Avatar: el camino del agua", es la muy esperada secuela del éxito de taquilla de ciencia ficción de 2009 a cargo del director James Cameron. Ya ha recaudado más de $us 1.300 millones en todo el mundo.



Le sigue en la lista una película de terror que mantiene su segundo puesto por segunda semana seguida en las salas: el thriller "M3GAN" regresa este fin de semana con $us 18 millones tras un comienzo muy por encima de las expectativas de los analistas.



"El gato con botas: el último deseo" ocupó el tercer lugar con $us 13 millones en ingresos en su cuarto fin de semana en los cines. En esta película infantil del universo de la saga "Shrek", el felino se embarca en una aventura épica para restaurar sus nueve vidas.



Cuarta está en el ranking "Un vecino gruñón", que registró ingresos por casi $us 13 millones en su tercera semana de proyección. Adaptado de la novela "Viejo, gruñón y suicida: la vida según Ove" del autor sueco Fredrik Backman, el actor Tom Hanks interpreta el papel de un jubilado gruñón que se ablanda al conocer a sus vecinos optimistas.



Finalmente, la película de acción "Mayday", en la que un piloto logra realizar un aterrizaje de emergencia de su avión pero llega a una zona de guerra, se coloca en sus primeros días en los cines de Estados Unidos y Canadá en la quinta posición con $us 10 millones en ingresos.



El resto de los 10 principales:



6. "Fiesta en casa" ( $us 3,9 millones en ingresos)



7. "Black Panther: Wakanda Forever" ($us 2,2 millones)



8. "La ballena" ($us 1,5 millones)



9. "I Wanna Dance With Somebody" ($us 1,2 millones)



10. "Waltair Veerayya" ($us 1 millón)