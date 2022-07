Axl Rose suspende show de Guns N’ Roses por una enfermedad

Son días difíciles para la banda estadounidense Guns N' Roses; su vocalista Axl Rose (60) enfrenta problemas de salud que primero se evidenciaron en un concierto en Inglaterra y que luego provocaron la cancelación de otro que tenía que celebrarse en Escocia. El futuro de la gira aún es incierto.

En el primer show, el 2 de julio, en Londres, el cantante le dijo al público que estaba “teniendo problemas" con su voz. Por tal motivo, la banda tocó un set reducido de 19 canciones, sin November rain y otras icónicas que suenan en cada concierto desde 2016. Además, el evento no alcanzó las tres horas que suelen durar sus actuaciones.

"Como pueden ver, tengo algunos problemas... Cambiaré las canciones de acuerdo a mi voz. Espero que no les importe. Realmente me gustaría seguir adelante", dijo en un momento el artista.

"Lamentablemente, debido a una enfermedad y a un consejo médico, Guns N’ Roses no podrá actuar en una nueva fecha en Escocia", escribió horas después la banda en un comunicado.

Los fanáticos están a la espera de las presentaciones de este viernes en Múnich (Alemania), y el domingo en Milán (Italia).