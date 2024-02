Bad Bunny es criticado por PETA al montar un caballo en pleno concierto

Fue por eso que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la mayor organización de derechos animales a nivel mundial , catalogó como un "acto irresponsable" , la inclusión por parte de Bad Bunny, de un caballo.

"Definitivamente, no estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo", expresó PETA en sus redes sociales.