Bad Bunny modela carteras de lujo y las burlas explotan

Cuando se cree que después de todo lo dicho y visto, nada puede sorprender, Bad Bunny aparece como imagen de carteras de algunas de las firmas más exclusivas y lujosas.

El reguetonero puertorriqueño modela para Alexander McQueen, Dior y Louis Vuitton en una editorial de tendencias de la revista Vogue.

Una vez más, Benito Martínez rompe los estereotipos de la moda femenina y masculina y, orgulloso, comparte el resultado en Twitter.

Y es que ya hace meses el músico de 27 años demostró y explicó que la ropa de hombre le parece aburrida y que desde niño disfrutaba al ver la sección de mujeres en las tiendas.

"Me gusta cuando me visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. La anécdota con mi madre es real, porque yo no tengo ropa de hombre, ni tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner", declaró al medio Los40.



Aunque la mayoría de sus seguidores aplauden la irreverencia del ídolo, los memes y comentarios debajo de cada imagen no se hicieron esperar.

"Yo esperando a que alguien se enamore de mí"



"Yo cuando le pido dinero a mi mamá y me dice tráeme la cartera".







Yo saliendo a escondidas de mi casa para ir a la fiesta

- Mi mamá: “¡Alto ahí! ¿a donde crees que vas?”

