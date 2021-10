Bad Bunny posa con falda, maquillaje y tacones de pezuña en la portada de revista de moda

Escucha esta nota aquí

Lo del puertorriqueño Bad Bunny dejó de ser solamente la música, pues sus looks, que tiran por el suelo los estereotipos de la ropa masculina, también lo convirtieron en un generador de moda y tendencias. Haciendo gala de esta fama, recientemente posó en la portada de la revista de belleza femenina Allure, en la que apareció derrochando estilo y originalidad.

Maquillaje, falda, uñas pintadas y tacones en forma de pezuña son solo algunos de los elementos que se observan en la foto principal, para las demás usó orgulloso un mechón de pelo rosa, maquillaje con pedrería en el rostro o un look 'total pink' de Balenciaga, siguiendo su lema de YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana).





La estrella boricua confiesa en la entrevista que su gusto por la moda nació desde niño, cuando le encantaba recorrer la sección femenina de las tiendas, antes de aburrirse en la de varones.

"Ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdía en el departamento de mujeres, viendo las combinaciones, los colores, los cortes, los diseños. Y luego fue mi turno de comprar ropa y fue aburrido como el infierno. Los mismos jeans y camisetas, jeans y camisetas de diferentes tallas. ¡Las mujeres lo tenían todo!", expresa el artista, de 27 años.

Para él, las diferencias en carteras son una de las grandes injusticias de la moda. "Para las mujeres hay tantos tipos, colores, formas, diseños diferentes ... ¿Y qué obtienen los hombres? Una billetera vieja y destartalada para guardar en el bolsillo", se queja.





Aunque para Benito Antonio Martínez Ocasio el estilo afloró durante su madurez artística, aclara que no fue algo planeado. "Mi look no formaba parte de ningún plan específico. Cuando comencé a hacer mi música, mi estilo vino como parte del proceso de liberar mi mente y mi espíritu liberador. Desde que era joven, lo tenía en mí, solo tenía que liberarlo", revela.

Bad Bonny termina confesando que si algo lo divierte o lo hace feliz, lo usa o se lo pinta en las uñas, o se lo pega, como se observa en una de las imágenes de la publicación en las que lleva fichas de ajedrez como parte de su manicura.