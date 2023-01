Bad Bunny puede ser denunciado por violencia de género tras lanzar al aire el celular de una fanática

Bad Bunny arrancó 2023 como tendencia, pero esta vez no es por nada bueno; la reacción de quitarle y lanzar al aire el celular de una seguidora que buscaba una selfie con él se ganó el rechazo general y hasta podría traerle problemas legales.

El abogado indicó que el proceso contra el cantante boricua puede tener dos vertientes. "La primera es civil y la otra penal. En lo civil, es que obviamente cada persona que causa un daño, tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella resultó destruido, él tiene que necesariamente reponer ese celular", señaló. En lo penal, Portes explicó que se puede evaluar la violencia física y síquica que pudo haber padecido la fanática. "Si un sicólogo forense evalúa esta dama y determina que sufrió una violencia sicológica, mental, entonces, podría esto enmarcarse en violencia de género, entonces si ella decide perseguir la acción penal y resulta que con las acciones ella resultó afectada sicológicamente, él podría ser perseguido con el acto tipificado como violencia de género", explicó el abogado en el programa de TV La Mesa Caliente. Al ser consultado sobre la defensa de Bad Bunny, que indicó en las redes que considera una falta de respeto que le pongan un celular en la cara, el profesional desvirtuó este justificativo, que no salvaría al músico.

"El derecho de él termina cuando comienza el derecho de ella, es decir, una acción mala, no puede ser justificada con otra. En un momento pudo ser que él tenía la razón, pero al arrebatarle el teléfono pierde la razón. La seguridad de él debió hacer un círculo para que no se le acercara ningún fanático. Ella no era ningún tipo de riesgo", concluyó.