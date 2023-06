Bad Bunny revela dónde quedó el celular que quitó a una 'fan'

Y es que el cantante no dudó en quitarle el dispositivo y lanzarlo lejos . Hoy a varios meses de lo ocurrido el intérprete habla por primera vez de lo ocurrido.

"Yo saludaba, '¡Qué lo que!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", explicó Bad Bunny a la revista Rolling Stone. "Al otro día me arrepentí".