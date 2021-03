Bad Bunny se inspira en una taza de café para sus primeras zapatillas

Escucha esta nota aquí

A sus 27 años, el puertorriqueño Bad Bunny ha demostrado su liderazgo musical y también en otras facetas como ser la de empresario, actor, ícono de moda y ahora diseñador. El trapero acaba de aliarse con Adidas para el lanzamiento de The First Café, su propia versión del modelo Forum Buckle Low.

"El cafecito o The First Cafe es ese momento del día en que los puertorriqueños comparten tiempo con su familia y es precisamente la actividad favorita del cantante, quien ha elegido ese momento íntimo y especial para plasmarlo en los objetos que componen esta primera colaboración y así crear una conexión desde el corazón, honesta y especial con todo su público, llena además de poder latino", describen el nuevo modelo en la página de Adidas México, uno de los pocos países del continente a los que llegaron las zapatillas. Allá están disponibles a $us 190.

En Instagram, el intérprete de Callaíta lleva varios días celebrando este lanzamiento. Recientemente informó que el modelo original, en color marrón, en cuero y gamuza, se terminó, pero acaban de salir al mercado unas rosadas.







"Desde pequeño siempre amé los tenis. Eran el detalle principal del estilo que quisiera tener o de lo que haría en ese día. Salir con los panas y preguntar: ¿cuáles tenis te vas a poner? Compartir y hablar sobre esos que soñamos con tener. Es algo que nos une y define mucho de ti. Al final es lo que acompaña los pasos que das, le da estilo al camino que elijas tomar. Hoy se siente increíble poder crear mi propio diseño con gente con la que comparto ese mismo sentimiento. Se siente increíble que mis próximos pasos, son con mis propios tenis", declaró el artista meses atrás.



Antes de estas originales zapatillas, el músico fue fichado por Crocs para crear sus propios diseños en la marca.