Bad Bunny triunfa en el WWE 'Blacklash' derrotando al luchador Damian Priest

La lucha duró alrededor de 25 minutos, donde hubo impactos contras las mesas, sillas metálicas , palos de kendo y hasta la intromisión de los luchadores Finn Balor y Dominick Mysterio. por parte de P riest y Rey Mysterio, Savio Vega, The LWO y Carlito para apoyar a Bad Bunny. E l Intérprete de " Me porto Bonito" logró la victoria ante Damian.

Increíblemente Bad Bunny derrotó a Damian Priest, si bien el artista no es luchador profesional, no es la primera vez que entra al cuadrilátero de WWE. En el pasado el músico hizo una dupla con el mismo Damian Priest para enfrentarse a The Miz y John Morrison, durante el Wrestlemania 37, en 2021.