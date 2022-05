Balenciaga lanza modelo de zapatos "destruidos" que cuestan casi $us 2 mil

Escucha esta nota aquí

La marca de moda de lujo Balenciaga vuelve a acaparar titulares con la campaña promocional de sus nuevos zapatos Paris Sneaker, modelo que simula unos tenis usados y sucios. Y es que, con esa imagen, un par de ellos cuesta $us 1.850.

Las imágenes promocionales han causado indignación en internet por el estado en los que muestran los calzados y el desorbitante precio.





Pero las fotos de los tenis destrozados que circulan por las redes sociales no cuentan exactamente toda la historia. Aunque han causado una gran controversia, las imágenes son en realidad "versiones exageradas" de dichos tenis.

Según informaron desde Balenciaga, habrá una edición de 100 pares de zapatos destruidos y otra normal que no es limitada. Las versiones menos destrozadas se están vendiendo en la página web de la misma marca por $us 495 y $us 625.​

Balenciaga describe el zapato deportivo como un "diseño clásico retocado", con acabado de "lona desgastada y bordes ásperos, lo que le confiere un aspecto predesgastado".

"El par extremadamente desgastados son una prueba de que los Paris Sneakers son zapatos para usar toda la vida", así explicó la campaña Denma Gvasalia, el actual director creativo de Balenciaga, en la publicación de Instagram que hizo sobre el lanzamiento de la marca.