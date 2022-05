Banean la cuenta de TikTok de Fabru Blacutt, el boliviano más viral de la red social

Escucha esta nota aquí

Es probable que cualquier usuario promedio de TikTok en Bolivia conozca sobre la existencia de Fabricio 'Fabru' Blacutt, sus 18 millones de seguidores avalan que es el boliviano más seguido en la plataforma que es la más popular entre el público joven. Sin embargo, la cuenta de este personaje viral se vino abajo en las últimas horas.

Desde su cuenta secundaria relató cómo de un momento a otro desaparecieron más de 800 videos que había publicados sobre diferentes temáticas -comedia, historias, entretenimiento y desafíos-, mismos que lo llevaron a ser el más seguido de Bolivia.

El tiktoker comentó que había visto su perfil con normalidad, pero un amigo le expuso las fallas que posteriormente empezaron a aparecer

​​“Un amigo me envió una captura de su cuenta de TikTok y le aparece mi perfil con solo cuatro videos de más de 800, luego intento subir un video y no me deja, está en revisión y procesando, y resulta que todos los demás videos están procesando. Me doy cuenta entonces que me van a eliminar la cuenta de TikTok", señaló el joven influencer.

En este sentido, apeló a sus seguidores para que le ayuden a recuperar su cuenta y sostuvo que se puso en contacto con la plataforma al considerar que hubo un error con el baneo, tomando en cuenta que su contenido es apto para todos los públicos.

"Me dicen que se han incumplido normas de comunidad y no sé cuáles, pero no me voy a dar por vencido. Así que ustedes me pueden ayudar”, señala y explica cómo hacerlo con un nuevo video:

Lea también Sociales Gerardo Menonita conquista TikTok con videos sobre su cultura y su carrera de modelo en Santa Cruz Gierhard Rempel, su nombre real, tiene 19 años y es el menor de 12 hermanos. Pronto dejará el campo de Ascensión de Guarayos para mudarse a la ciudad y dedicarse al modelaje