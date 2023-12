Barbie arrasa con 18 nominaciones en los Critics Choice Awards 2023

La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, ha logrado un hito histórico al obtener un total de 18 nominaciones en la 29ª edición de los Critics Choice Awards. La Asociación de Críticos de Cine de EEUU anunció este miércoles que la película ha superado a otras exitosas cintas del año, como Everything Everywhere All at Once (2022) y The Shape of Water (2017), que anteriormente ostentaban el récord con 14 nominaciones.