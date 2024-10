Belinda contesta a quienes dicen que planeó su caída en el Paris Fashion Week

“ Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L’Oreal, ni en ninguna otra; al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito , pues no, evidentemente fue un accidente que a cualquiera le pasa, y una gran lección para mí”, declaró la también actriz.

“Soy una persona a la que le gusta controlar todo, en cuanto a mi trabajo, que todo salga perfecto, y pues me doy cuenta de que soy un ser humano y que a veces uno se cae, y lo más importante, literalmente es, aunque parezca de película o de historia de fantasía, volverse a levantar. La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional, en París, pero pues yo creo que a todos nos han pasado las caídas típicas”, agregó.

Al respecto de cómo tomó el incidente que acaparó titulares, la artista explicó: “Lloré después de la pasarela. Real me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?!’”.