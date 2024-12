Belinda fue captada muy cariñosa con un cantante de regional mexicana

La protagonista de la telenovela Cómplices al rescate f ue relacionada con algunos caballeros, incluyendo un joven heredero mexicano. Sin embargo, no se había confirmado nada y la famosa no dudaba en negarlo. Ahora fue captada de manera cariñosa con Gabito Ballesteros quien es cantante de corridos tumbados.

Luego, él la besa en la oreja y la abraza de la cintura de forma muy cariñosa. Ambos charlan de manera cómoda ante la presencia de un hombre que también venía en la camioneta. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los cibernautas.

“Que no andaba con la Kenia él y luego la Belinda también andaba con la Kenia”; “Belinda 35 y él 25; esa chica me llena de orgullo”; “Lupillo llorando ahora mismo”; “A la Belinda le gusta mucho el colágeno”, y “Digan lo que digan es Belinda y punto. Les guste o no mi princesa. Además, está mejor que Nodal. La edad es un númeroooo nada más. Está hermosaaaa”, fueron algunos comentarios.