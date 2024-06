Belinda luce el mismo costoso bolso que Ángela Aguilar

La relación sentimental de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha causado revuelo, no solo por las sospechas de infidelidad del cantante a la Cazzu, la madre de su hija Inti, sino también por otras situaciones que han ocurrido en el incipiente romance de estos famosos.

Uno de ellos ha sido la actitud que Belinda, ex del representante de regional mexicano, que ha preferido no hablar públicamente sobre este situación. Pese a ello, la cantante ha dejado ver algunos velados pronunciamientos en sus redes sociales.

Los internautas también notaron que Belinda tenía un bolso parecido y se pronunciaron al respecto. “Una Hermès de un color digno no como otras, jajajaja”; “Que ella también tiene Birkins ¡¡soportaa Dora!!”; “‘Yo también tengo una Birkin’, dijo la Beli”; “Que dice mi Beli ‘¿bolsos carísimos? ¡Yo tampoco me quedo atrás! No necesito de nadieee, yo solita puedo’”, y “Una Hermès para ir al cine y que soporten las rancheritas inventadas”, fueron algunos comentarios.