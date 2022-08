Belinda y Jared Leto se van juntos de vacaciones

No obstante, en anteriores entrevistas, Belinda y Jared revelaron que se conocen desde hace más de ocho años y que acostumbran compartir planes y proyectos.

Los seguidores de la cantante no se abstuvieron de comentar sobre el asunto, algunos hasta con alusiones directas a su ex Christian Nodal, que también anda presumiendo su relación con la rapera argentina Cazzu.

"Estás viendo que no te superan y empiezas a subir esas fotos desde ayer". "No puedes pasar de un 2 a un 10 tan rápido". "Yo también me quiero curar de un desamor junto a Jared Leto", son algunos de los comentarios.