Ben Affleck revela el motivo del enfado de JLo en los Grammy ¡Eso explica su cara!

Affleck, de 50 años, dijo que vio al presentador de los Grammy , Trevor Noah, acercarse a ellos, pero no sabía que los estaban grabando. El actor le dijo a su esposa que se iba a mover de la mesa para dejarla sentada al lado del presentador, y ella le dijo: "será mejor que no te vayas, jod..r".

"Yo me divertí en los Grammy", aseguró el director y protagonista de la película Air. El actor confesó a The Hollywood Reporter: "Yo he ido a premios y he estado borracho, a muchos.