Ben Affleck y Jennifer Lopez podrían estar al borde del divorcio

La excusa oficial de Ben para no asistir fue que estaba ocupado filmando “The Accountant 2″ , pero la fuente de In Touch sostiene que es el fin de su relación la principal causa de su ausencia en el evento.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “B en ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente.

En el documental de J.Lo, “The Greatest Love Story Never Told”, la estrella admitió: “Al volver a estar juntos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como casarte con un capitán de barco y decir: ‘Bueno, no quiero agua’. Estamos tratando de aprender a comprometernos.”