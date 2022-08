Ben Affleck y JLo se volverán a casar y festejarán durante tres días

Fue el 17 de julio cuando la actriz de 'Marry me' anunció que ella y Affleck se casaron en Las Vegas en la icónica capilla The Little White Wedding Chapel. Ahora, un mes después, toca festejar en serio.



Los tres días de celebración empezarán con una cena el vienes para recibir a sus invitados. La celebración nupcial será el sábado, y, finalmente, los novios cerrarán las festividades con una parrillada y un picnic el domingo para despedir a sus seres queridos, indican los medios TMZ y Page Six.