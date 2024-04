Bianca Foianini: “Muchos piensan que mi familia financió todo mi camino y eso es falso”

Escuchar el nombre de Bianca Foianini (28), es pensar en delicias y trabajo. Ella es la dueña de unas de las fábricas más sabrosas de la ciudad, la cual vio crecer fruto de su esfuerzo y valentía.

Confiesa que todo lo que tiene es gracias a su sacrificio, y que llegó a la cima con disciplina. Pero no solo es cocina en la vida de Bianca, su amor por los animales está haciendo que cree una fundación, sueña que su marca se consolide a nivel internacional y cuenta que hoy por hoy ella se ríe de los haters.

_ ¿Bianca te considerás una mujer exitosa?

Me considero una persona muy trabajadora, constante, disciplinada y creativa. Busco siempre innovar y romper un poco el molde.

_¿Costó llegar hasta aquí?

Costó mucho. Nadie ve el verdadero esfuerzo que hay detrás para que crezca una marca o un emprendimiento. Muchas noches sin dormir y cargar en la espalda constantemente muchas dificultades que pueden llegar a afectar nuestra salud y bienestar. Emprender, ser sola y ser mujer, no está nada fácil.

_¿Qué le decís a esas personas que piensan que no te costó llegar hasta la cima?

Soy una mujer privilegiada. Vengo de una familia reconocida, muchos piensan que esa fue la clave de mi éxito.

Mi familia se dedica a las bienes raíces, yo decidí ir por mi pasión, que es la cocina. Y al momento que decidí eso, tuve un camino forjado completamente por mí misma. Muchos piensan que financiaron todo mi camino y eso es completamente falso.

_¿Cómo te ves de aquí 10 años?

Como empresaria, me veo con la marca BiancaFlor consolidada en todo el país, con sucursales estratégicas para que nuestros productos puedan estar al alcance de la mayoría de los bolivianos, si Dios quiere. También tenemos planes de expandirnos pronto al exterior. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que mi marca sea referente de Bolivia, y sea reconocida en todo el mundo.

¿Cómo lidiás con los haters?

Hoy en día me río, si no les gusta ver a una joven que lo único que hace es trabajar y responsabilizarse por lo suyo, claramente ahí yo no soy la del problema. Debería existir una cultura de apoyo a todo aquel que decida arriesgarse y salir adelante. Quizás la historia de nuestro país de esa manera, fuera diferente.



_¿Es verdad que nunca te habías subido a un micro?

Si, nunca me había subido a un micro. Cuando vivía con mi padre, vivía en el Urubó, y en su momento el transporte público no llegaba hasta la zona.



_¿Te subirías a uno?

Si se da la oportunidad, claro que sí.



_Sos amante de la naturaleza, ¿preferís salir a bolichear o irte a pescar?

Mil veces irme a pescar, la naturaleza me inspira y me hace sentir plena, me llena de una manera muy hermosa internamente. Soy muy simple en varios aspectos.



_Hablando de animales, vas a abrir una fundación para los perritos de la calle. ¿De dónde nació esa idea?

Soy amante de los animales, tengo más sensibilidad por los animales que por los humanos. Ellos no pueden hablar y son constantemente explotados. La idea nació a raíz de que en la zona del parqueo de la fábrica llevaban gatos a dar a luz.

Así que hice construir trampas, para poder agarrarlos y así esterilizarlos. En ese camino, empecé a ser consciente de la cantidad de animales que viven en la calle, sufren y se están reproduciendo a lo loco. Deseo con esta fundación, poder esterilizar ala mayor cantidad de animales posibles, para poder detener de esta manera ese sufrimiento.



_¿Cuándo cumplirás ese sueño?

Por mi cuenta mes a mes esterilizo más de 20 animales y también rescato. Tengo cinco gatos en mi departamento en este momento (risas). Espero este año poder formalizarlo como fundación y destinar un porcentaje de las ventas de la marca para poder ayudar a los animales.



_¿Cómo es la Bianca fuera del trabajo?

Me encanta estar en mi casa, voy a entrenar a Lift, donde tengo una comunidad hermosa de gente que me motiva, y normalmente los fines de semanas me quedo en casa, con mis animales. Soy muy casera.



_¿Cómo está ese corazón?

Mi corazón está soltero.



_¿Cómo te conquistan?

Siendo auténticos y sin juegos.



_Con tu trabajo te podés dar los lujos que querrás. ¿Sos de ahorrar o derrochar?

Tengo una vida muy privilegiada, pero en este momento estoy ahorrando, deseo poder consolidar mi marca en el exterior y eso es con mucho capital. Eso sí, no me privo de poder viajar a la naturaleza y conocer nuevos lugares. Eso me genera mucho bienestar y me inspira mucho para poder ser mejor en mi trabajo.

_¿Qué se viene este 2024?

Se vienen seis nuevas sucursales de Biancaflor en Santa Cruz, pronto publicaré todos los detalles.







