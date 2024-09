Bianca Foianini se disculpa tras decir que nunca estaría con un panzón

Bianca Foianini, más conocida como "Biancaflor", ha recurrido a sus redes sociales para pedir disculpas por los comentarios que realizó en un reciente podcast, donde expresó su opinión a la hora de elegir a su pareja.

La joven empresaria y modelo generó polémica cuando el entrevistador le pregunta sobre su hombre ideal: "Tiene que ser una persona que se cuide. Yo me mato en el gimnasio, imagínate con mi panzón, no, wacala, no te vas a rajar para estar con un gordo".

Ante la ola de críticas recibidas, Foianini se retractó y explicó que no midió el impacto de sus palabras. “No siento asco por los gorditos. Mi papá es gordito, tengo personas muy importantes en mi vida que lo son, y no tengo ese rechazo", aclaró en un video publicado en sus redes.

La modelo también mencionó que la pregunta se centraba en sus preferencias personales para elegir pareja, y que solo quiso expresar que no sentiría atracción física por una persona gordita.

“Les pido mil disculpas. No me puse en los pies de una persona con sobrepeso escuchando esas palabras. Si les dolió o afectó, mil, mil disculpas. Realmente no fui consciente del impacto que pueden tener las entrevistas cuando se cortan ciertos segmentos”, declaró.

Foianini reiteró que su intención no fue herir a nadie, y que simplemente buscaba ser honesta y transparente, aunque admite que el mensaje se transmitió de manera equivocada. “No di un buen mensaje, pero cada uno tenemos nuestros gustos a la hora de elegir pareja”, concluyó.

​