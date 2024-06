Billie Eilish es la artista más joven en alcanzar 100 Millones de oyentes mensulaes en Spotify

La cantante californiana Billie Eilish alcanzó un nuevo hito en su carrera musical al convertirse, a sus 22 años, en la artista más joven en superar los cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según informó la revista Billboard.



Con éxitos como "Lovely", "Bad Guy", "When the Party’s Over", "Everything I Wanted" y "Ocean Eyes" destacando entre sus canciones más populares en la plataforma, Eilish se une a un selecto grupo de músicos que alcanzan esta cifra.