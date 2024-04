Billie Eilish llega al Fortnite Festival

Eilish, intérprete de "What Was I Made For", reveló mediante redes sociales que su skin estará disponible en el universo virtual de Fortnite a partir del 23 de abri l .

Según un comunicado de los desarrolladores, los jugadores tendrán la oportunidad de desbloquear atuendos exclusivos de Eilish, así como acceder a instrumentos y pistas inspiradas en su música. Entre las canciones seleccionadas se encuentran "All the Good Girls Go to Hell", "Happier Than Ever" y "Therefore I Am".