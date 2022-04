Billie Eilish opina que no debió ser la “artista principal” del festival Coachella

Escucha esta nota aquí

La cantante estadounidense Billie Eilish tuvo un momento de gratitud durante su actuación el sábado en Coachella.

“Esto es muy raro”. “No debería ser cabeza del cartel de esta mie$#%”.

“Pero estoy tan jodi#$% agradecida de estar aquí, y de que todos ustedes estén aquí”, siguió. “Esto es un sueño hecho realidad”. Me siento loca”.

La joven de 20 años se vio incrédula al haber mostrado un ascenso monumental a lo largo de su carrera por el mundo de la música.

Billie Eilish adquirió fama como artista a sus 13 años, a raíz del sencillo “Ocean Eyes” que se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un video musical en Youtube en 2016, lo que la posicionó como un fenómeno viral. En 2017 publicó su EP “Don´t Smile at Me”.

Su primer álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se publicó el 29 de marzo de 2019. En la trayectoria de su carrera ha logrado dos canciones con disco de platino: “Ocean Eyes” y “Lovely”, y siete sencillos con disco de oro.

La artista intérprete de “Bad Guy”, ganadora a “Mejor Canción del Año”, se presentó por primera vez en Coachella en 2019.

La estrella del pop portando una camiseta holgada y el pelo recogido en coletas, se mostró completamente transparente con su público, dejando a la vista la simplicidad con la que camina por la vida. A lo largo de su set, se dirigió a sus fanáticos para destacar la importancia de sentirse cómodos y seguros de sí mismos.

"Quiero que todos nos sintamos libres y cómodos en nuestra piel, libres y felices", añadió. "Quiero que imaginen que no hay nada malo en el mundo y que sólo hay algo bueno".