Billie Eilish revela que ver pornografía desde niña "destruyó su cerebro"

Escucha esta nota aquí

Con solo 19 años, la cantante estadounidense Billie Eilish es una superestrella y también uno de los personajes más influyentes en la juventud de su país. Desde el inicio de su carrera, la artista manifestó su postura antidrogas, pero, recientemente, se sinceró sobre otro tipo de adicción y sus secuelas.

La cantante habló ampliamente sobre el consumo de pornografía en el programa radial The Howard Stern Show, en EEUU. "Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a verlo cuando tenía como 11 años", confesó.

"Realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía", expresó, contando que sufría pesadillas por el contenido violento y abusivo.

Pero las consecuencias persistieron en su juventud, afectando sus relaciones y su vida sexual. "Las primeras veces que tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía", dijo.

"Pensé que era la manera en la que aprendías a tener relaciones sexuales", añadió, reflexionando que la pornografía es un "verdadero problema" que puede distorsionar lo que es normal durante el sexo y hasta el consentimiento.

Aunque no compartió cómo trató este problema, si resaltó que se lo confesó a su madre.

Siempre frontal y sincera, la artista abordó este tema por primera vez en su canción Male fantasy, en la que relata estar sola en casa distrayéndose con pornografía mientras recuerda una relación fallida.

Billie hizo historia en 2020, a sus 18, al convertirse en la persona más joven de la historia en ganar los cuatro premios Grammy más importantes en el mismo año, con los premios de nuevo artista, álbum, récord y canción del año.