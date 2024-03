Billy Viscarra ayuda a narrar un tutorial de belleza a su esposa

El arquero de The Strongest lo hizo y se puede decir que pasó con buena nota su relato. Entre risas la rubia hizo notar que Billy sí sabe de maquillaje.

El futbolista empezó diciendo: “Aquí vamos a comenzar saludando a todos, vamos a empezar usando un corrector (era un primer), entonces aplicamos en toda la carita, eso no se que se llama, una pomada para los granos para que no sea como una masa”.

Pero eso no fue todo ya que el portero siguió su relato. “Ay, ¿qué se llamaba eso? No sé, de nuevo vuelvo a aplicar la pomada, no estuvo satisfecha, esto parece fácil, un minuto aplicando polvito, ya parece una cancha de tenis”, decía a modo de broma.