Bizarrap confirma que es el Rey Midas de la música

“ Tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímid o. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara. Pero sigo siendo el mismo, no vendo un personaje ”, rescató hace poco el portal Infobae, que hizo eco de una las pocas entrevistas que el ahora afamado productor de 23 años dio a medios argentinos allá por el 2019.

“Nunca me preparé para esto. No me imaginaba que todo iba a ser tan grande. No lo busqué”, confesó alguna vez luego de su participación en el Lollapalooza realizado en Buenos Aires el año pasado.