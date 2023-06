Bizarrap se une a Rauw Alejandro en una nueva ‘Sessions’ y anuncian que preparan un segundo tema juntos

“Qué alegría me da finalmente lanzar música juntos, mi hermano”, escribió Bizarrap en su cuenta de Instagram, vinculadas a un breve anuncio en video donde se ve al argentino sorprendiendo a un grupo de fanáticos que escuchan la canción por primera vez en un stand en Madrid, España.

“Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, vol. 56″—filmado en el estudio de grabación de tonos azulados de Biza-es una canción techno pegadiza donde el artista puertorriqueño canta sobre dos personas que son solteras y se desean. “Estoy solo y tú estás solo/ tú me quieres saborear y yo te quiero comer a todos”, corea en el sensual estribillo. Al final de la pista, los artistas insinúan que esta semana lanzarán un segundo tema. “Rauw Alejandro x Bizarrap, 'Baby Hello'”, informa la revista Billboard.

A principios de este año, Biza obtuvo su primer éxito No. 1 con “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, un potente tema con Shakira donde la artista colombiana no se contuvo y es tan contundente como siempre sobre su ex, el futbolista español Gerard Piqué. La pista también alcanzó el puesto número 9 en el Billboard Hot 100.