Blake Lively pide perdón a Kate Middleton por insensible comentario

A principios de mes, surgieron rumores sobre el paradero de Kate tras su c irugía abdominal de enero. Durante su ausencia pública, la realeza publicó una foto familiar que luego fue retirada por presunta manipulación digital. Kate admitió haber editado ligeramente la imagen.

"Sé que seguramente no importe hoy, pero siento que debo reconocer esto", escribió Blake. "Hice una publicación tonta sobre el frenesí de los 'fails de Photoshop', y oh Dios, esa publicación me mortifica hoy. Lo siento. Envío amor y buenos deseos a todos, siempre"