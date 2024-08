Blake Lively rinde homenaje a Britney Spears en el estreno de su nueva película

Blake Lively, reconocida por su papel en “Gossip Girl”, sorprendió en el estreno de su más reciente película, "It Ends With Us" en Nueva York, al lucir un icónico vestido de Britney Spears, informó TMZ.



El estreno de "It Ends With Us", basada en la novela homónima de Colleen Hoover, marca otro éxito en la carrera de Lively. La actriz ha optado por una serie de atuendos florales que reflejan la esencia de su personaje en la película. "It Ends With Us" se estrenó el 9 de agosto de 2024.