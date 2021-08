Bob Odenkirk tuvo un ataque al corazón en el rodaje de Better call Saul

Escucha esta nota aquí

Gran susto dio del actor Bob Odenkirk, de 58 años, que el martes se desmayó en pleno rodaje de la serie Better call Saul. Entonces, lo único que se supo es que fue trasladado e internado de emergencia a un hospital de Albuquerque (Nuevo México, EEUU) y que pasó varias horas inconsciente.

Para tranquilidad de sus seguidores, el mismo Odenkirk actualizó hace unos días sobre su estado de salud, contando que sufrió un "pequeño ataque al corazón", que, afortunadamente fue tratado sin necesidad de cirugía.

"Tuve un pequeño ataque al corazón. Pero estaré bien gracias a Rosa Estrada y los doctores que supieron cómo arreglar el bloqueo sin cirugía. También, el apoyo de AMC y Sony y su ayuda a través de esto ha sido increíble. Me voy a tomar un descanso para recuperarme, pero volveré pronto", escribió en Twitter.



"Hola, soy Bob. Gracias. A mi familia y amigos que me han acompañado esta semana. Y al constante amor de todo el mundo que se ha preocupado por mí. Es abrumador. Pero he sentido el amor y significa mucho", agregó el intérprete de Saul Goodman.

Y es que algunos colegas del cine expresaron su preocupación y sus buenos deseos para Odenkirk, entre ellos Bryan Cranston y Aaron Paul, sus compañeros en Breaking Bad, serie que le dio el gran empujón a la carrera del peculiar abogado, llevándolo a tener su propia producción de Netflix derivada, Better call Saul.





Better call Saul se estrenó en 2015 y terminará con la sexta temporada, que está en rodaje y que quizás se retrase por la salud de Bob.

"Te amo mi amigo", escribió 'Jesse Pinkman'. "Me desperté con una noticia que me tuvo ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, tómate un momento de tu día para pensar en él y enviar pensamientos positivos y oraciones, gracias", escribió 'Walter White', alias 'Heisenberg'.