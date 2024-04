Bolivia se respeta, rapero cruceño le compone una 'tiradera' a Gerard Piqué

Si bien mandó un mensaje a los bolivianos y afirmó que él no faltó el respeto a nuestro país, el ex de Shakira recibió un aluvión de críticas y hasta una canción le dedicaron.

“Para lo que dijiste ya no hay marcha atrás, dejó a su familia por una pasión carnal, tu no eres un ídolo, un ídolo es Kaká, cambiaste el Waka Waka por una clara sin yema; no tienes amigos solo por la Kings League”, le dedica C Jota.