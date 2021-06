Boliviana abandona reality Drag Race España tras evaluación del jurado a su traje sobre la Diablada

Escucha esta nota aquí

Anoche se emitió el tercer episodio del reality Drag Race España, en el que las participantes cumplieron el reto denominado Mis raíces, desfilando con trajes que hacían referencia a su lugar de origen. A pesar del colorido de la prueba, lo que marcó la emisión fue la polémica que se generó con el abandono de la participante boliviana Inti, que no tomó bien la evaluación del jurado sobre su traje, convirtiéndose en la tercera eliminada.

Para el desafío, Inti se inspiró en el baile de la Diablada, con un vestido y botas blancas y una capa completamente bordada y un tocado bastante elaborado. "Se utilizaba para asustar a los colonos y así poder sobrevivir", presentó su look la boliviana, que también usó un maquillaje lleno de detalles.

"Me encanta cómo has utilizado tu ascendencia indígena, pero con toda esa belleza se me queda corto el vestido y el calzado", le dijo la diseñadora de modas Ana Locking a Inti.

"Hay algunas personas que a mí me parecen demasiado y al parecer es lo normal, y de repente yo he hecho poco... pero si hubiera hecho mucho hubiera sido demasiado", respondió la concursante, que terminó de escuchar las opiniones, con la misma tónica, y se retiró molesta.

"No estoy de acuerdo con lo que me dicen", dijo antes de dirigirse a su camerino y empezar a quitarse el maquillaje.

Compañeras de programa y productores trataron de persuadirla, pero Inti sostuvo su retiro. "Imagina el caso de que me relajo y me apetece quedarme. ¿Qué pasa en el siguiente capítulo? Doy el 100% de mí y los jueces no son capaces de verlo. Para ahorrarme todo lo que sé que viene, me voy. Llevan tres capítulos juzgándome injustamente y no estoy de acuerdo con lo que me dicen. El jurado no está siendo capaz de ver mi humor, mi maquillaje, mi cuerpo, mi historia ni nada", dijo frente a la cámara del backstage.

En las redes sociales del programa, los internautas se volcaron para expresar su apoyo a la concursante boliviana, pero no había vuelta atrás, Inti, voluntariamente se convirtió en la tercera eliminada.