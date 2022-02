Bonny Lovy arma fiesta y caravana a Porongo para el videoclip de 'Loco de remate'

Escucha esta nota aquí

Indiscutiblemente, Bonny Lovy es el artista vigente más escuchado del país y todo lo que lanza, muy seguido por cierto, es un éxito. Claro ejemplo es el nuevo tema Loco de remate que con una pista publicada en sus redes sociales superó el medio millón de reproducciones y los seguidores del talentoso cruceño esperan la fecha de lanzamiento.

El fin de semana, el músico organizó tremenda fiesta para la filmación del videoclip, que fue grabado en la terraza de un hotel con vista al Urubó, en el camino a Porongo y también en la tierra del achachairú.

Hasta allí llegaron centenares de amigos y seguidores, grandes y chicos, además de grupos de motoqueros, como el Club Vespa y Club Élite para crear el ambiente que la letra de la canción requiere.





"Estoy muy agradecido con mi gente por todo el cariño, la esperanza y fe que me tienen. El país me demostró que está firme conmigo y eso me llena de orgullo, de satisfacción y ganas de seguir adelante y hacer historia y poner a Bolivia en los ojos del mundo", agradeció el 'Bonny' tras concluir las horas de rodaje.

El look del protagonista, como acostumbra, era con los colores de la tricolor de pies a cabeza, mucha joyería y, obviamente, sus llamativos 'tatoos'.

Hay que recordar que la última canción de Óscar Mario fue La cumbia boliviana que en cinco meses superó los 20 millones de reproducciones en YouTube y los 3,2 millones en Spotify. Recordando, todo en cinco meses.