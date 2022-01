Bonny Lovy provoca polémica en las redes sociales con un video que adelanta su nuevo tema

Escucha esta nota aquí

Bonny Lovy publicó este miércoles en sus redes sociales un video en el que adelanta su próximo tema “Loco de remate”. Como todo lo que el artista cruceño hace o pública genera muchas expectativas, este video no fue la excepción. Sin embargo, la publicación provocó polémica entre sus seguidores, los que por una parte cuestionaron el contenido del video y la letra de la canción y por otros, los que salieron a defender al artista y apoyarlo.

En el video, que a las pocas horas de que estuviera en las redes sociales ya tenía casi nueve mil reproducciones solo en Facebook y más de mil comentarios, se ve al cantante junto a un grupo de amigos en un estudio de grabación y tomando bebidas alcohólicas, mientras corean la letra de la canción en ritmo de cumbia, que habla de emborracharse por una decepción amorosa y entre medio hay algunos insultos y gestos obscenos hacia la cámara.

“Solo para aclarar, quién llevó el alcohol fui yo…necesitaba grabar el coro de todos pero que suene que están borrachos de verdad, tenía que capturar esas voces reales no fingidas… por eso es que estamos bebiendo en esta sesión de estudio mi gente, ya ustedes saben el nivel de detalle La canción se llama ‘Loco De Remate’ y teníamos que estarlo en ese momento”, escribió el artista.

Sin embargo, no a todos les pareció gracioso y empezaron a criticarlo. “Gracias por dar la explicación bonny, eso indica que eres respetuoso de tu público que te quieren. Pero no había necesidad del video, mostrando lo craso, sus palabrotas y sus señas de manos, que no son buenos ejemplos para nuestros niños que te siguen. Gracias. A seguir con más éxitos Bonny Lovy”, escribió Eimmy Cruz.

“Totalmente repudiable el mensaje que transmites en tu video, pudiendo ser luz, estas prefiriendo volverte tinieblas en la vida de muchos niños y jóvenes”, dijo Carola Choque.





“Un consejo brother….. borra este video. Al verlo solo me dio vergüenza ajena. Eres profesional y actúa como tal hermano”, comentó Carlos Montero y Leo Jes dijo: “Esta bien Me parece bueno el tema pero... Edita más, estos videos que vas a subir... Que claramente tienen su por que. Pero…” Por su parte Tito Lipa comentó “Esta buena la música soy fans de lo que haces, sin embargo algún exceso por ahí no cuadra. Cuida tu imagen y conserva tu level”

Esos y otros comentarios críticos a Bonny Lovy generaron discusiones entre los seguidores de la cuenta del artista, pero también hubo los que apoyaron al autor de "Cumbia boliviana"





“Usted tranquilo, que explicación no debe dar a nadie solo a su corteja jajaja sabemos la capacidad de sus músicas ya lo esperamos”, escribió Gabriel Cardona

“Se quejan porque están bebiendo, que la letra obscena, que por qué tiene público pequeño y sus hijos escuchan y ven los vídeos de Bad Bunny y los demás donde salen fumando marihuana, chicas casi desnudas y de más cosas padres que beben en frentes de sus hijos en fiestas en fin la hipotenusa”, cuestionó María José Suárez

Vea el polémico video: