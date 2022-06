Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por presuntamente perjudicar la reputación de su compañía de vinos

Escucha esta nota aquí

Aunque el juicio entre Johnny Deep y Amber Heard ya terminó, sus encuentros legales todavía podrían continuar por unos años. El interés mediático que recibió esta disputa sólo provocó una atención innecesaria a este tipo de demandas y ahora toca el turno de Brad Pitt y Angelina Jolie.

La pareja arregló su divorcio hace unos años, pero todavía deben resolver varios asuntos legales que los han hecho arrastrar el mismo conflicto todo este tiempo. El protagonista de Troya acaba de demandar a su ex esposa por presuntamente dañar la reputación del viñedo que compraron juntos, dificultando así sus posibilidades de compra-venta.

La relación entre Jolie y Pitt fue, desde el inicio, digna de escándalo. Ambos protagonizaron Sr. & Sra. Smith y tanto la crítica como los espectadores resaltaron la perfecta química que se notaba entre ellos.

La película quedó en segundo plano cuando se dieron a conocer los primeros rumores de que el actor le había sido infiel a Jennifer Aniston, su entonces esposa, con la protagonista de Lara Crift: Tomb Raider. El divorcio de Pitt y Aniston se analizó en todos los medios, así como el inicio de su relación con su co-protagonista.

A pesar del escándalo, la pareja se convirtió en una de las más queridas por el público, pues siempre se presentaban estables, cariñosos y con un mutuo respeto que es raro en Hollywood. Luego de varios años juntos, ambos decidieron casarse por fin en 2014 en lo que parecía la última gran prueba de su amor. Sin embargo, las cosas no se mantuvieron así, pues un par de años después la protagonista de Eternals pidió el divorcio y la vida privada de ambos se convirtió en un asunto público.

Según se dijo en su momento, Pitt tenía serios problemas con el alcohol que lo llevaron a tener un comportamiento cada vez más errático que culminó con un encuentro violento con Maddox, hijo adoptivo de Jolie.

Al parecer, la actriz siguió el protocolo de cero tolerancia y decidió de inmediato separarse del actor y poner a salvo a sus hijos. La lucha por la custodia estuvo en todos los medios, así como la disputa por los bienes que comparten por haberlos adquirido durante el matrimonio, siendo un viñedo en Francia el más importante.

Hace unos meses, Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por el conflicto con el viñedo llamado Chateau Miraval. Según lo dicho entonces, ambos acordaron no vender sus respectivas partes sin el permiso del otro y con mutuo acuerdo que sería en beneficio de todos. Sin embargo, Angelina Jolie vendió su parte a un fabricante ruso y esto dificultó de inmediato todo el negocio. Ahora, Pitt hace un nuevo movimiento al respecto.

Según BBC News, el equipo legal del actor asegura que fue bajo el control de él que la compañía se convirtió en un éxito de inversión multimillonaria y que aunque Jolie luego adquirió parte del negocio ella no aportó nada en ningún sentido.

Los abogados aseguran que al vender sus acciones, Jolie perjudicó de manera sustancial el negocio que su ex esposo tardó años en levantar. Por otro lado, los papeles filtrados también dicen que la actriz presuntamente actuó de manera hostil, pues sabía que al vender su parte a Yuri Shefler, las acciones de Pitt quedarían expuestas para su compra y para quitarle poder de decisión dentro de la compañía.

En su momento, el actor aseguró en documentos que de saber que Jolie tenía la intención de vender él habría comprado su parte, pero ella siguió otro camino: La asociación con el nuevo dueño pone en peligro la reputación de la marca que Pitt construyó con tanto cuidado.

Aunque Jolie cumplió con los pormenores para finalizar su venta y asegura que sí informó al actor de su decisión de vender a Shefler, Pitt asegura que su venta fue una estrategia para hacerle daño directamente al negocio, pues el nuevo dueño no tiene una buena reputación en el medio.

Con esta demanda, el actor intentará probar que su ex esposa actuó de manera maquiavélica para dejarlo con un viñedo mal relacionado y con una reputación en caída libre. Los abogados de Pitt han pedido ir a juicio y los representantes de Jolie pronto tendrán que responder a estas acusaciones.

