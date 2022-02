Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por vender su parte del viñedo que compraron en Francia

Escucha esta nota aquí

El actor estadounidense Brad Pitt demandó a su exesposa Angelina Jolie por vender su parte del viñedo francés donde se casaron en 2008.



Según una demanda presentada por Pitt en California (Estados Unidos) el jueves, la pareja había "acordado que nunca venderían sus respectivos intereses en Miraval sin el consentimiento del otro".



Las superestrellas del cine Pitt y Jolie, que alguna vez fueron la pareja de más alto perfil en Hollywood, compraron una participación mayoritaria de las viñas de Chateau Miraval, en el sur de Francia, y allí se casaron seis años después.



Pero disolvieron su matrimonio en 2016 y desde entonces mantienen batallas judiciales desde entonces, incluso por los derechos de custodia de sus seis hijos.



En octubre pasado, Jolie vendió su participación a "un fabricante de licores con sede en Luxemburgo controlado por el oligarca ruso Yuri Shefler", dice el documento legal de los representantes de Pitt.



Participación desproporcionada

La demanda de Pitt alega que Jolie rompió los términos de su acuerdo original al no ofrecerle el derecho de preferencia por su parte.



"Hace mucho tiempo que Jolie dejó de contribuir a Miraval, mientras que Pitt invirtió dinero y sudor en el negocio del vino, convirtiéndolo en la empresa en ascenso que es hoy", afirma la demanda.



El escrito describe al viñedo como un "pequeño negocio de vinos no rentable" que "necesitaba renovación" antes que la pareja lo comprara en 2008.



Pitt y Jolie pagaron por su parte unos $us 28,3 millones, cubiertos en el 60% por él y 40%, por ella.



Pero Brad Pitt luego pagó las renovaciones "de una manera muy desproporcionada, en el entendimiento de que Jolie no se retiraría de la inversión sin su consentimiento, sostiene la demanda.