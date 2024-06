Brad Pitt lucha por mantener la relación con sus hijos

A finales de mayo, se dio a conocer que Shiloh , la primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie , solicitó ante la justicia eliminar el apellido Pitt de su nombre legal. Este hecho volvió a poner en el foco la relación del actor con sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, según TMZ. Shiloh fue la tercera de los hermanos en expresar públicamente su deseo de no utilizar el apellido paterno. Aunque los otros hijos no han hecho peticiones legales, socialmente ya dejaron de identificarse con el apellido "Pitt" , informan distintos medios estadounidenses.

En noviembre, Zahara, la mayor, se presentó como Zahara Marley Jolie durante una ceremonia en el Spelman College, donde estudia. En mayo de este año, Vivienne, la menor, fue acreditada como Vivienne Jolie en el cartel del musical de Broadway The Outsiders, que coprodujo con su madre, destaca TMZ.



"Brad estaba devastado por esta decisión", comentó una fuente cercana al actor a la revista Us Weekly. "Para él, no se trataba solo de un cambio de nombre: simbolizaba un distanciamiento más profundo que se ha ido formando durante años".



"Lamentablemente, Brad no tiene mucha relación con sus hijos", dijo otra fuente. "No está dispuesto a renunciar a ellos, pero saber que están dejando de usar su apellido es doloroso".