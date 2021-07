Brad Pitt no estrena nada este año, pero vuelve en 2022

Escucha esta nota aquí

Cualquiera diría que este año fue de sequía para el actor Brad Pitt, ya que no estrenó nada, ni se supo que esté trabajando en alguna cinta. Sí y no. Primero no se presentó ningún filme protagonizado por él, pero estuvo trabajando en la producción de otros. Sin embargo anuncia que 2022 será especial porque en abril se mostrará en la pantalla gigante la cinta Bullet train, que tiene un presupuesto que pasa los 200 millones de dólares, y su compañera de reparto es una gran figura del cine, Sandra Bullock.

Los agentes del ganador de un Óscar en 2020 explicaron que se escogió abril para el estreno de su nueva película porque esperan que en ese mes las restricciones sanitarias por el coronavirus estén más flexibles. Desean que las salas de cine estén abiertas, que el público pueda ir masivamente a ver Bullet train, pues se trata de un producción que merece verse en una pantalla gigante y con el apoyo de la gente.

Mientras tanto, Pitt explicó que está trabajando en dos proyectos casi simultáneamente. Además, confirmó que también se da sus gustitos, pues cuando puede se escapa al mar, sobre todo al Caribe, para practicar deportes náuticos.

Su nuevo filme es dirigido por David Leicht y está basado en un popular libro escrito por Kotaro Isaka. La historia se centra en un grupo de sicarios y asesinos que viajan juntos en un tren de Tokio. Tiene mucha acción, escenas emocionantes y sorprendentes imágenes de la capital japonesa, cuenta la revista Fotogramas.