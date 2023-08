Britney rompe el silencio sobre su divorcio: “Ya no podía soportar más el dolor”

"Pasar seis años con alguien representa un lapso considerable, así que todavía estoy un poco sorprendida, pero... no estoy aquí para dar explicaciones, porque sinceramente, eso no es asunto de nadie. Sin embargo, honestamente, ya no podía soportar más el dolor" , continua el post.

La intérprete de éxitos como "Womanizer" y "Baby One More Time" también mencionó a su padre y a la tutela que la mantuvo bajo su control durante más de una década, y que llegó a su fin en el verano de 2021.

“¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me mandarían lejos a lugares para que me curaran los médicos! Pero era cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente... No bajo condiciones”, añadió.