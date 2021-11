Britney Spears agradece a sus seguidores por salvarle la vida, tras liberarse de tutela paterna

Escucha esta nota aquí

"Me salvaron la vida", dijo la estrella del pop Britney Spears a sus más de 36 millones de seguidores de Instagram en el primer video que graba desde la suspensión de la tutela paterna, establecida por la justicia estadounidense, el pasado viernes.

En el mensaje de dos minutos, que compartió el martes por la noche, dijo estar "feliz" de recuperar los pequeños gestos de la vida diaria, como comprar unas simples velas.



"No estoy aquí para ser una víctima (...) Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente", explica.



"Tengo esperanza de que mi historia tenga un impacto y hará cambiar las cosas en este sistema corrupto", agrega.



La cantante agradece al movimiento FreeBritney de haber llamado la atención sobre su caso: "mi voz fue ahogada durante mucho tiempo", pero "ustedes han sensibilizado al público". "Yo pienso que me han salvado la vida", indica.



El video, que hasta el momento supera los 6 millones de reproducciones, también tiene un extenso texto en el que la artista de 39 años se desahoga.

"Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi coche... Todavía me sorprende cada día que me despierto recordar cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron… fue desmoralizador y degradante. No estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel... ¡incluida mi madre que va a la iglesia!", señala la cantante, que hace días también contó que brindó con su primera copa de champán en 13 años, tiempo que estuvo bajo la tutela de su padre, y que le gustaría volver a ser madre.

Spears, ya tiene dos hijos y ahora vive feliz junto a su novio, Sam Asghari.