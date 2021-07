Britney Spears estalla en Instagram: "Acéptame como soy o come m***"

Escucha esta nota aquí

Los ojos de medios de diferentes partes del mundo y de sus seguidores están más atentos que nunca a los movimientos de Britney Spears y a todo lo que sucede a su alrededor durante su lucha porque suspendan la tutela de su padre, Jamie Spears. Cansada de la presión, de las publicaciones y de las críticas, la cantante estalló en Instagram y envió un fuerte mensaje a sus detractores.

"Acéptame como soy o bésame el c***, come m*** o pisa Legos", se lee en la portada de la publicación de hace unas horas.

La cantante, de 39 años, comenzó dirigiéndose a aquellos internautas que critican los videos que graba, bailando en la sala de su casa, y manifestó que es la única forma en la que la verán actuar.

"¡No voy a actuar en ningún escenario pronto, con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso. Prefiero compartir videos desde mi sala en lugar de en el escenario en Las Vegas. Así que renuncio", comienza Britney, que detalla que se hartó de que la mantengan alejada del público, que la obliguen a interpretar canciones grabadas y que no la dejen mostrar nueva música.

Luego dirige su ira hacia su hermana Jamie Lynn Spears, por interpretar sus canciones. "Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente", señala.

La prensa no se libró por la forma en que "los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado". "Ya pasé todo eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo", apunta.

Finalmente, pide que la dejen creer en "cuentos de hadas" y que no opinen sobre sus luchas.

"Esperanza es todo lo que tengo en este momento. Tienes suerte de que publique algo... Si no te gusta lo que ves, ¡deja de seguirme!. ¡La gente trata de matar la esperanza porque es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen!. Voy a leer un maldito cuento de hadas ahora. Si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala o no está a la altura de tus estándares, ve a leer un m*** libro", finalizó.

El mensaje fue como una bomba en su cuenta y seguidores y amigos de Spears saltaron a expresarle su apoyo, como Paris Hilton, Selma Blair, Dulce María.

"¡Sí, vive tu vida hermosa! ¡Te mereces tu felicidad!", anotó la celebridad. Te amo. Y esto. Me encanta verte en tus propios términos. ❤️❤️❤️