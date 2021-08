Britney Spears explica por qué aparece en topless: "No me operaron los pechos"

Escucha esta nota aquí

Como nos tiene acostumbrados en tiempos recientes, Britney Spears ha vuelto a aparecer en topless en sus redes sociales. Esta vez lo hizo para explicar por qué ha decidido exponer su cuerpo y aparecer desnuda en varias ocasiones.



"No chicos… No me operaron los pechos en solo una semana… ni estoy embarazada… ¡¡¡Tengo pecho en estas fotos porque devoré comida!!!", escribió la cantante al compartir varias imágenes en topless.



"Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo quiero que entiendas mis pensamientos a la hora de exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy y quieren quitarse una capa… no… no estoy hablando de un club de striptease o de una actuación, solo en una escala práctica de estar en tu auto y darte cuenta de que llevas una estúpida camisa de manga larga en verano!!!!", añadió.



Según Spears, ha hecho muchos shows en los que se ha quedado sin ropa de la cintura hacia arriba, pero a veces no se veía bien. "Demasiadas veces y es vergonzoso, pero en mi imaginación ¡¡se sentía genial!! Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo".

A todos aquellos que se han preguntado por qué la intérprete de Toxic expone tanto su cuerpo, les brindó una explicación.



"Bueno, es porque nací en este mundo desnudo y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como la forma en que nací", señaló.



"Soy una mujer, una bella, una mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura. No voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado", añadió.