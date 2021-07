Britney Spears posa en topless; unos celebran su liberación y otros cuestionan su salud mental

Escucha esta nota aquí

Desde hace unos días, Britney Spears se muestra en Instagram con una actitud desafiante y provocativa, primero arremetiendo contra su padre, su hermana, los medios y cualquiera que la critique y, el fin de semana, con fotografías en las que aparece 'liberada', posando en topless. Miles de seguidores, entre ellos algunos famosos, salieron a aplaudir a la diva y alentarla a seguir luchando por su libertad.

Sin embargo, en medio de tanta celebración, una buena cantidad de fans cuestionan las acciones de Britney, especialmente por encontrarse en un momento en que se valorará su salud mental para decidir si es hora de poner fin a la tutela de su padre, Jamie Spears, sobre su fortuna y su vida privada.

"Britney, estamos tratando de liberarte. Mantén bajo perfil por un momento". "Chica, este no es el momento". "No creo que este tipo de foto te esté ayudando. ¡No las necesitas! Sabemos que eres magnífica y talentosa", dicen algunos de los mensajes.

Mientras tanto, en el otro bando, figuras como la celebridad Paris Hilton y la diseñadora Vera Wang enviaron su apoyo a Britney, que días atrás escribió "Acéptame como soy o bésame el c***, come m*** o pisa Legos", junto a un extenso texto en el que anunció que no volverá a actuar mientras se mantenga la tutela de su padre y que seguirá haciendo lo que quiera en sus redes.

Spears, de 39 años, se encuentra en plena lucha por su libertad, para finalizar la restrictiva tutela de su padre, Jamie Spears, impuesta hace 13 años.

El control de su padre no le permite administrar su fortuna, conducir o tener hijos, como la artista denunció. Hace dos semanas, Britney logró que un juez le permita contratar a su propio abogado.

El mundo entero está atento al avance del juicio, pero también a todo lo que está compartiendo la 'princesa del pop'.