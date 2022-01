Britney Spears reprende a su hermana Jamie Lynn por 'vender un libro a mi costa'

Escucha esta nota aquí

Britney Spears le devolvió el golpe a su hermana menor, Jamie Lynn, quien hizo acusaciones sobre la salud mental y el comportamiento de la cantante.



Hablando con Good Morning America en una entrevista para promocionar sus próximas memorias, Jamie Lynn Spears alegó que Britney una vez encerró a ambas en una habitación mientras sostenía un cuchillo. También afirmó que su hermana le había gritado en la cara durante el encierro de Covid-19 y describió su comportamiento a lo largo de los años como “errático, paranoico y en espiral”, informa el diario inglés The Guardian.

En Twitter, Britney respondió que ella y Jamie Lynn rara vez pasaban tiempo juntas "hace 15 años", la era en la que Spears estaba experimentando un período muy público de mala salud mental, y dijo: "Entonces, ¿por qué está hablando de eso a menos que ella quiere vender un libro a mis expensas?

También se le preguntó a Jamie Lynn por qué Britney se había opuesto a que su hermana interpretara un remix de sus canciones en los Premios Radio Disney 2017, que Britney dijo en julio que "me dolió profundamente"

“Estaba haciendo un tributo para honrar a mi hermana y todas las cosas maravillosas que ha hecho”, dijo Jamie Lynn. “No creo que ella esté personalmente molesta conmigo por eso. A decir verdad, no sé por qué le molesta eso”.

Britney respondió: “Puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era un bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. ¡Siempre se le dio todo a ella!”.

Afirmó que Jamie Lynn dijo que la actuación no fue idea suya. Sarcásticamente le deseó éxito a su hermana con sus memorias.

En una declaración posterior publicada en Instagram , Jamie Lynn cuestionó la veracidad de los comentarios de Britney. “Se vuelve agotador cuando las conversaciones y los mensajes de texto que tenemos en privado no coinciden con lo que publicas en las redes sociales”, le escribió a su hermana. “Sé que estás pasando por mucho y nunca quiero disminuir eso, pero tampoco puedo disminuirme a mí misma”.

Dijo que era difícil "racionalizarle a mi hija mayor por qué nuestra familia sigue recibiendo amenazas de muerte, como resultado de las publicaciones vagas y acusatorias de su tía, especialmente cuando sabemos que ella podría decir la verdad y poner fin a todo eso en un segundo si ella quisiera”.

Ella continuó: “Lamentablemente, después de toda una vida de permanecer en silencio, me he dado cuenta de que esto no va a ser una realidad, y es posible que tenga que dejar las cosas claras para proteger mi bienestar y el de mi familia”.

Ella negó que su libro fuera todo sobre Britney y que ella había subido a la fama a su hermana. “No puedo evitar que yo también nací como Spears, y que algunas de mis experiencias involucran a mi hermana. He trabajado duro desde antes de que fuera una adolescente, y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana pequeña de alguien”.

Jamie Lynn dijo que estaba "diciendo mi verdad" para "poner fin al caos insalubre que ha controlado mi vida durante tanto tiempo".

Britney concluyó su publicación original para decir que su familia había "arruinado mis sueños al 100 mil millones por ciento y trataron de hacerme parecer la loca... A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustada con ellos".

También señaló con el dedo a los medios y la industria del entretenimiento, diciendo que "siempre había sido extremadamente odioso" para ella. “He dado suficiente… Más que suficiente… Nunca me devolvieron lo que quiero”

En noviembre, Britney Spears finalizó con éxito la tutela que rigió su vida y carrera durante casi 14 años. Poco después dijo que creía que su familia “debería estar toda en la cárcel” por el trato “desmoralizante y degradante” que experimentó bajo el acuerdo.

Jamie Lynn ha hecho pocos comentarios públicos sobre la tutela y su papel en su gestión no está claro. Publicado en Instagram en junio dijo: "Tal vez no apoyé [a Britney de la manera] que el público quisiera que yo lo hiciera con el hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que apoyé a mi hermana mucho antes de que hubiera una hashtag, y la apoyaré mucho después”.

Las memorias de Jamie Lynn, "Things I Should Have Said", se publican el 18 de enero por el sello cristiano de Hachette, Worthy Books. En octubre, la organización benéfica de salud mental estadounidense This Is My Brave rechazó su oferta de donar una parte de las ganancias del libro.

Lea también Tendencias Sinead O'Connor, ingresa en el hospital afectada por el suicidio de su hijo Shane Ha tenido que ser escoltada por la policía, por los comentarios que ha venido publicando en las redes sociales y temen que tome una medida drástica